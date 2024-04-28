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Dünya
AA 28.04.2024 13:53

UNRWA: Gazze'de en az 2 çocuğun sıcaktan öldüğü yönünde haber aldık

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de sıcaklar nedeniyle en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldıklarını belirterek, "Dayanılacak daha ne var?: Ölüm, açlık, hastalık, yerinden edilme, sera benzeri yapılarda kavurucu sıcakta yaşamak." dedi.

UNRWA: Gazze'de en az 2 çocuğun sıcaktan öldüğü yönünde haber aldık
[Fotograf: AA]

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail saldırıları altındaki Gazze’de yaşanan insani duruma ilişkin yapılan açıklamada, en yüksek bedeli çocukların ödediği ifade edilerek, hemen ateşkes çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yerinden edilmiş Gazzelilerin günde ortalama yalnızca bir litre suya erişebildikleri, bu miktarın Sphere Standards tarafından belirlenen günlük asgari 15 litre suya erişim hakkının çok altında olduğu vurgulandı.

Artan sıcaklar nedeniyle Gazze’deki insani koşulların daha da kötüleştiğinin altı çizilen açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin görüşlerine yer verildi.

Lazzarini, "Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık. Dayanılacak daha ne var?: Ölüm, açlık, hastalık, yerinden edilme, sera benzeri yapılarda kavurucu sıcakta yaşamak." dedi.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisinin Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine, "İsrail, şu ana kadar 14 bin 800'ü çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım hala devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Gazze'deki hükümete bağlı Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürülmüş, 77 bin 437 kişi yaralanmıştı.

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