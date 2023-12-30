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Dünya
AA 30.12.2023 22:55

UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu belirtti.

UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformu hesabında, UNRWA'ya ait insani yardım konvoyunun önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin olduğu bir video paylaştı.

Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu ifade eden White, bölgedeki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya

White, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verildiğini kaydederek, "Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm bölgede güvenli ve sürdürülebilir insani yardımlar için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

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