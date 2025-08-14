Açık 26.2ºC Ankara
AA 14.08.2025 23:13

UNIFIL: Lübnan ordusunun güneyde 120'den fazla mevzide konuşlanmasına yardım ettik

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde 120'den fazla daimi mevzide konuşlandırılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.

UNIFIL: Lübnan ordusunun güneyde 120'den fazla mevzide konuşlanmasına yardım ettik
[Fotograf: Reuters]

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde tam konuşlanmasının desteklendiğini ve bunun bölgede devlet otoritesinin sağlanması için temel olduğunu belirtti.

Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde 120'den fazla mevzide konuşlandırılmasına yardımcı olduklarını belirten Abagnara, ordunun ülke topraklarında tam konuşlanması için İsrail askerlerinin şu anda bulunduğu bölgelerden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Abagnara, "ortak faaliyetler ve eğitimler yoluyla Lübnan ordusunun yeteneklerini güçlendirmenin, istikrarın sağlanmasında yalnızca UNIFIL için değil, uluslararası toplum için de hayati önem taşıdığını" ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede işgali sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan
