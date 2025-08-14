Açık 26.2ºC Ankara
Dünya
MONITOR 14.08.2025 22:20

Soykırımcı İsrail'in destekçisi UAD yargıcı: Tanrı, İsrail'in yanında durmam için bana güveniyor

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımcı İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren yargıç, Ugandalı Julia Sebutinde, "Tanrı, İsrail'in yanında durmam için bana güveniyor. Orta Doğu'da işaretler görülüyor. Tarihin doğru tarafında olmak istiyorum." dedi.

Soykırımcı İsrail'in destekçisi UAD yargıcı: Tanrı, İsrail'in yanında durmam için bana güveniyor

UAD Yargıcı Julia Sebutinde, bağlı olduğu kilise bünyesinde yapılan bir açılışta yaptığı konuşmada, "Tanrı, İsrail'in yanında durmam için bana güveniyor. Ülkem de dahil olmak üzere tüm dünya İsrail'e karşıydı." dedi.

Hollanda'daki Uluslararası Adalet Divanı'nda, ikinci ve son 9 yıllık dönemini yürüten Yargıç Sebutinde, Gazze'de yaşananların İncil'de önceden bildirilen "Son Zamanlar"ın bir işareti olduğunu iddia etti.

"Hristiyan Siyonist" olduğu aktarılan Sebutinde, "Kıyamet Günü'nde olduğumuza dair çok güçlü bir inancım var. Orta Doğu'da işaretler görülüyor. Tarihin doğru tarafında olmak istiyorum. Zamanın tükendiğine inanıyorum. İsrail'deki gelişmeleri takip etmenizi tavsiye ederim. Tanrı'nın bana son günlerin bir parçası olma izni vermesinden dolayı onur duyuyorum." dedi.

Uganda: UAD'de İsrail lehine oy kullanan yargıcın kararları ülkemizin duruşunu yansıtmıyor
Uganda: UAD'de İsrail lehine oy kullanan yargıcın kararları ülkemizin duruşunu yansıtmıyor

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
