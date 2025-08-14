Hamas'tan Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı "kitlesel gösteri" çağrısı

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "E1" projesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da işgali genişleteceklerini duyurmasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cuma günü, Gazze'ye desteğin vurgulandığı ve Batı Şeria'yı ele geçirme planlarının reddedildiği bir öfke günü olsun." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de devam eden soykırım, aç bırakma ve ablukaya ve faşist İsrail hükümetinin yürüttüğü yasa dışı yerleşimleri genişletme furyasına verilecek gerçek cevabın meydanlar ve direniş olduğu kaydedildi.

Bu amaçla, Batı Şeria'daki tüm şehir, köy ve kamplardaki Filistinlilerden, "Filistin halkını topraklarından söküp atmayı ve insanca yaşama hakkını ellerinden almayı amaçlayan ilhak ve müsadere planlarına" karşı "öfke cuması" etkinliklerine katılmaları istendi.

Filistin içinde ve dünya genelinde bu etkinliklerin yoğun bir şekilde düzenlenmesinin önemine işaret edilen açıklamada, bununla "İsrail'in kalıcı olmadığı, ilhak projesinin de halkın iradesi ve direnişiyle yok olacağı" mesajının verilmiş olacağı kaydedildi.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu ise 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden koparmayı ve Kudüs’ü dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırmayı planlayan "E1" projesine itiraz ediyor.

Söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceği vurgulanıyor.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.