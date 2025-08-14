Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.08.2025 20:04

Moğolistan'da geleceğin mühendisleri TİKA'nın kurduğu 'Cezeri Lab'de yetişiyor

TİKA tarafından Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde "Cezeri Lab" kuruldu.

Moğolistan'da geleceğin mühendisleri TİKA'nın kurduğu 'Cezeri Lab'de yetişiyor
[Fotograf: AA]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Başkanı Abdullah Eren, TİKA'nın Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurduğu Cezeri Lab'in faaliyete geçtiğini Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Adını Anadolu'daki ilk Türk devletlerinden Artuklular döneminde yaşamış ve "Robotların Babası" olarak bilinen İsmail El-Cezeri'den alan laboratuvarın etkin kullanımı amacıyla TİKA tarafından görevlendirilen Türk uzmanlar, 15 akademisyen ve 7 öğrenciden oluşan 22 kişilik gruba yönelik iki haftalık eğitim programı düzenledi.

Moğolistan'da geleceğin mühendisleri TİKA'nın kurduğu 'Cezeri Lab'de yetişiyor

Katılımcılar, 3D tasarım ve baskı, robotik uygulamalar ve mekatronik projeler üzerine hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Türkiye'den temin edilen 3D yazıcı-tarayıcı, lazer kesim tezgahı, CNC Router, torna makinesi, bilgisayarlar, robotik eğitim setleri ve diğer mekanik ve elektronik ekipmanlarla donatılan Cezeri Lab, öğrenciler ve akademisyenler için modern bir inovasyon merkezi olarak hizmet veriyor.

TİKA, bugüne kadar farklı coğrafyalarda hayata geçirdiği 17 Cezeri Lab projesiyle gençlere teknolojiye erişim ve tasarım imkanı sunarak üretim ve girişimciliğe katkı sağladı.

ETİKETLER
Moğolistan TİKA
Sıradaki Haber
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:47
Hamas'tan Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı "kitlesel gösteri" çağrısı
19:59
Süper Lig'de 3 maç ertelendi
19:44
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
19:21
Mersin'de 2 ilçede yangınlar devam ediyor
18:57
Hatay Kırıkhan'da orman yangını çıktı
18:44
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da isale hattı patladı, iş yerinin deposunu su bastı
Bodrum'da isale hattı patladı, iş yerinin deposunu su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ