Sınır Tanımayan Doktorlar: Sudan'da son yılların en kötü kolera salgını yaşanıyor

MSF'den yapılan açıklamada, Ağustos 2024'ten bu yana yaklaşık 100 bin şüpheli vakanın kaydedildiği ve kolera nedeniyle 2 bin 470'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "savaşın harap ettiği" Sudan'ın, son yılların en ölümcül kolera salgını ile mücadele ettiği ifade edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında ilan edilen salgının, son haftalarda özellikle Darfur'da şiddetlendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, MSF ekiplerinin, bakanlık tarafından işletilen tesislerde yalnızca bir haftada 2 bin 300'den fazla hastayı tedavi ettiği ve 40 ölümü kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'deki çatışmalardan kaçan yaklaşık 380 bin kişinin sığındığı Tavila şehrinde durumun "vahim" olduğu vurgulandı.

Bölge sakinlerinin günde ortalama 3 litre suyla yaşamını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu miktarın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durumlarda belirlediği asgari 7,5 litrenin yarısından az olduğu ve çoğu insanın kirli su kaynaklarına bağımlı olduğuna dikkati çekildi.

Şiddetli yağışların krizi daha da kötüleştirerek suyu kirlettiği ve kanalizasyon sistemlerine zarar verdiği vurgulanan açıklamada, salgının, komşu Çad ve Güney Sudan'a da yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen MSF Proje Koordinatörü Sylvain Penicaud ise "Yerinden edilmiş ve mülteci kamplarında kalan aileler çoğu zaman güvenli olmayan kaynaklardan su içmek zorunda kalıyor. Daha iki hafta önce, bir kampın içindeki kuyuda bir ceset bulundu. İki gün içinde insanlar yine oradan su içmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

MSF Sudan Misyon Şefi Tuna Türkmen de "Durum son derece acil. Her gecikilen gün can kaybettiriyor. Savaşın hayatta bıraktığı insanlar, önlenebilir bir hastalıktan ölüme terk edilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

MSF, Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve DSÖ ile koordineli olarak Darfur genelinde sağlık hizmetlerinin, su ve sanitasyon çalışmalarının derhal artırılması ve toplu kolera aşı kampanyalarının başlatılması çağrısında bulundu.

Geçen yıl salgın ilan edildi

Sudan'da Haziran 2024'te başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024'te, kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024'te, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos'ta, Ağustos 2024'ten beri kaydedilen toplam kolera vaka sayısının 99 bin 756'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının da 2 bin 475'e çıktığını belirtmişti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.