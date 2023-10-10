Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 10.10.2023 11:57

UNICEF ve DSÖ'den kırmızı alarm: Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti, durum kötüleşecek

Birleşmiş Milletler Çocuk Ajansı UNICEF, "Son 72 saatte yüzlerce İsrailli ve Filistinli çocuk hayatını kaybetti, çok daha fazlası yaralandı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze'ye önceden gönderilen sağlık malzemelerinin tükendiğini açıkladı.

UNICEF ve DSÖ'den kırmızı alarm: Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti, durum kötüleşecek

İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim`den bu yana sürüyor. Saldırılarda İsrail`de hayatını kaybedenlerin sayısı 900`ü aştı. Gazze ve Batı Şeria`daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 143`ü çocuk, 105`i kadın olmak üzere 704`e yükseldi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Ajansı UNICEF, "Son 72 saatte yüzlerce İsrailli ve Filistinli çocuk hayatını kaybetti, çok daha fazlası yaralandı" dedi.

Gazze'ye giden su ve yakıtın kesilmesine yönelik endişe verici kararlar, bölgede yaşanan acıları daha da kötüleştirecek açıklaması yapıldı.

İsrail, elektriğin ardından Gazze'de su akışını da kesti
İsrail, elektriğin ardından Gazze'de su akışını da kesti

DSÖ ise Gazze'ye önceden gönderilen sağlık malzemelerinin tükendiğini açıkladı.

Ayrıca Gazze şeridine saldırıların başlamasından bu yana 13 sağlık tesisine saldırı yapıldığı DSÖ tarafından doğrulandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi, İsrailli yetkililerin kesinti kararı nedeniyle Gazze'de ciddi bir içme suyu krizi beklediklerini söyledi.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Kars'ta köye inen boz ayı ve yavruları 3 kişiyi yaraladı
13:08
Adıyaman'da terör operasyonu: 5 gözaltı
13:05
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 770'e çıktı
12:47
Gaziosmanpaşa'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 2 ölü
12:45
Mersin'de 785 sikke ve 32 tarihi obje ele geçirildi
12:38
DSÖ: Tıbbi malzemeleri Gazze'ye ulaştırabilmek için insani koridor açılmalı
Doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor
Doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor
FOTO FOKUS
İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ