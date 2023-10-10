İran, 2020'de düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini savundu

İran Dışişleri Bakanlığı, PS752 sefer sayılı Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili Ukrayna, İngiltere, Kanada ve İsveç'i temsilen kurulan Uluslararası Koordinasyon ve Müdahale Grubu tarafından yapılan açıklamaya yanıt verdi.

Uçağın kara kutularının okunması dahil olmak üzere teknik raporun hazırlanması sürecine olayda vatandaşlarını kaybeden Ukrayna, İngiltere, Kanada ve İsveç temsilcilerinin katıldığı aktarıldı.

Bakanlık, İran'ın hukuki sorumluluğu almadığına dair suçlamaların doğru olmadığını, olayla ilgili tüm uluslararası sorumluluğun yerine getirildiği ifade edildi.

Uçağın düşürülmesiyle ilgili sorumluluğu olan yetkililer hakkında yargı sürecinin "hassasiyetle" yürütüldüğü, 10 sanık hakkında "indirim yapılmaksızın" hapis cezaları verildiği ve kazada hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödendiği kaydedildi.

Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinde 176 kişi hayatını kaybetmişti

Ukrayna Hava Yollarına ait 752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.