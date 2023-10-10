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Dünya
AA 10.10.2023 11:15

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 gazetecinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarında basın camiasının yaşadığı kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 7 basın mensubunun yaşamını yitirdiği, 10'unun yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Ölen gazetecilerin isimleri Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah olarak sayılırken, Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid'in kayıp olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor
İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor

Açıklamada ayrıca İsrail'in sivil yerleşim yerlerine bombardımanlarında 40 medya kurumunun tamamen ya da kısmen hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, gece saatlerinde Gazze'nin Rimal semtine yoğun hava saldırılarında Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh'un yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Sonrasında aynı bölgeye hava saldırısında yaralanan gazeteci Hişam en-Nevacihe'nin de hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Filistinli gazeteciler meslektaşlarının cenazesine katıldı

İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Tavil ve Subh'un cenazelerini meslektaşları kaldırdı.

Filistinli medya mensupları, Tavil ve Subh'un naaşının kaldırıldığı Şifa Hastanesi önünde bir araya geldi. Alanda toplanan gazeteciler, meslektaşlarının cenaze namazına katıldı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, cenazede yaptığı konuşmada, İsrail'in gazetecileri haber takibi yaptıkları sırada soğuk kanlılıkla hedef aldığını belirterek, "Üzerlerinde basın mensubu olduklarını gösteren kıyafetler olmasına rağmen hedef alındılar, İsrail vahşetinin kurbanı oldular" dedi.

Dünyadan Filistin'e destek gösterileri
Dünyadan Filistin'e destek gösterileri

Maruf, basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili uluslararası kurumlara, İsrail'i cesaretlendiren suskunluğuna son verme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da Filistinli gruplar adına yaptığı konuşmada, İsrail'in gerçeklerin üstünü kapatmak için gazetecileri kasıtlı olarak öldürdüğünü söyledi.

Kasım, Filistin medyasının İsrail'in suçlarını ortaya çıkarmayı sürdüreceğini ifade etti.

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