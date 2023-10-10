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Dünya
AA 10.10.2023 11:32

İsrail savaş uçakları, Rimal başta olmak üzere Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi.

"Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü.

Saldırıların ardından evlerinin durumuna bakmaya gelen bölge sakinleri yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğrarken, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

Gazze'de hava saldırıları arasında kurtarma çalışmaları
Gazze'de hava saldırıları arasında kurtarma çalışmaları

İsrail savaş uçakları dün gün boyu evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı.

Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Bu saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken, bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı.

İsrail savaş uçakları dün, Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi'nin büyük bölümünü bombalamıştı.

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İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
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