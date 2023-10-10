İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu

Hisse senedi piyasaları Orta Doğu'daki haber akışıyla birlikte yeni haftaya negatif bir başlangıç yapsa da merkez bankası yetkililerinin "güvercin" tonda açıklamaları yatırımcıların risk algısının azalmasına yardımcı oldu. Savunma hisselerinin dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi ise dikkati çekti.

ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4,6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8,4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı.

İngiliz BAE Systems hisseleri yüzde 4,02, Fransız Dassault Aviation S.A. ile Thales hisseleri sırasıyla yüzde 4,15 ve yüzde 4,26, Alman Rheinmetall AG hisseleri yüzde 4,83 ve İtalyan Leonardo S.p.A hisseleri yüzde 5,29 yükseldi.

Yurt içinde dün Aselsan hisseleri yüzde 7,23 değer kazanırken, bugün Japonya'da Asahi Kasei ve JFE Holdings hisseleri sırasıyla yüzde 1,4 ve 2,9, Güney Kore'de Hanwha ve Hyundai-Rotem hisseleri sırasıyla yüzde 2,8 ve 3,5 ve Çin'de China Aerospace Science and Technology Corporation hisseleri yüzde 3 prim yaptı.

Analistler, çatışmaların genişlemesinden endişe duyulduğunu, mücadelenin daha geniş bir alana yayılma ihtimali nedeniyle savunma şirketlerinin potansiyel kazananlar olarak öne çıktığını belirtti.

Ulaştırma hisseleri çatışmalardan "zararla" çıktı

Savunma hisselerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında özellikle hava yolu şirketlerinin hisselerinin düşüş eğilimine öncülük ettiği görüldü.

ABD'de dün United Airlines hisseleri yüzde 4,9, Delta Air Lines hisseleri yüzde 4,7 ve American Airlines hisseleri yüzde 4,1, Almanya'da Lufthansa hisseleri yüzde 4,2 ve yurt içinde Türk Hava Yolları ile Pegasus hisseleri sırasıyla yüzde 4,70 ve yüzde 6 geriledi.