UNICEF: Refah'ta mezarlıklar çocuklarla dolduruldu

İngiliz The Guardian gazetesinde kaleme aldığı yazısında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler'de (BM) çalıştığı 20 yıl boyunca Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus ve Gazze kentlerindeki yıkımın benzerine şahit olmadığını ve Refah'a düzenlenecek olası kara saldırısından endişe duyduğunu belirtti.

Elder, "31 Ekim'de UNICEF, Gazze'yi bir çocuk mezarlığı olarak nitelendirmişti. Geçen ay Refah'ta yeni mezarlıklar inşa edildiğini ve mezarların çocuklarla doldurulduğunu gördüm. Savaş her geçen gün daha çok ölüm ve yıkım getiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon sivilin yaşadığı Refah'ın askeri olarak hedef alınırsa çökeceğini kaydeden Elder, kentte yaklaşık 600 bin çocuğun yaşadığına dikkati çekti.

Elder, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı hakkında "Daha kötüye gidebilir mi? Cevap hep evet sanki. 6 ay geçti ve bu savaş insanlığın en karanlık rekorlarını kırıyor. Raporlar, 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü gösteriyor. Fakat savaşın hızı ve vahşetinde bir yavaşlama yok. Aksine, işler kötüleşiyor, bu korkutucu gidişatın süreceğine dair açık sözler, tehditler var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki saldırısında Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybettiği olayı "Gazze için acı bir mihenk taşı" olarak tanımlayan Elder, "Burası Gazze, saldırılara duyulan öfke, yaşanan yeni trajedilerin gölgesinde kayboluyor." vurgusunu yaptı.

Elder, dünyanın Gazze'deki durumun farkında olmasına karşı harekete geçmemesini sorgulayarak "Dünya kesinlikle Refah konusunda uyarıldı. Buna rağmen kimlerin gözlerini kapadığını veya kapamaya zorlandığını göreceğiz." değerlendirmesiyle yazısını noktaladı.