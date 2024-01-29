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Dünya
AA 29.01.2024 14:26

UNICEF, Gazze'deki çocuklar aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocukların aşılarını aksatma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve hastalık geçirme tehlikesinin arttığını açıkladı.

UNICEF, Gazze'deki çocuklar aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki "rutin aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya bulunan 16 binden fazla çocuğun kızamık, zatürre ve çocuk felci gibi hastalıklara yakalanabileceği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'deki çocuklar İsrail'in bombalarının doğrudan tehlikesinin yanında sağlık hizmetlerinin abluka sebebiyle çökme noktasına geldiği bölgede hastalıkların da tehdidi altında." ifadelerine yer verildi.

UNICEF ve ortaklarının Gazze'deki duruma karşın aralık ayında 962 bin 550 doz aşı tedarik ettiği ve aşıların çocuklar için erişilebilir olduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Filistin'deki hastanelerin üçte ikisinin hizmet veremediği ve sağlık sektörünün "risk altında" olduğu kaydedildi.

Gazze'de çocukların hayatta kalma mücadelesi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk toplam 26 bin 422 Filistinli öldürüldü ve 65 bin 87 kişi yaralandı.

İsrail saldırısıyla hayatını kaybeden, yaralanan ve sakat kalan Gazze'deki Filistinli çocuklar, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin zorlukla verildiği bölgede hastalıklara, zorlu kış koşullarına ve gıda ürünlerine erişim sorunu sebebiyle kıtlıkla mücadele ediyor.

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