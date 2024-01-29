İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal atındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 370'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında bölge halkının evlerine geniş çaplı zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.