Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2023 00:10

UNESCO'dan Gazze'de sivillere saldırıların derhal sonlandırılması çağrısı

UNESCO'nun 42. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin de eş sunucusu olduğu, Gazze'de sivillere saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yapan karar tasarısı 8'e karşı 96 oyla kabul edildi.

UNESCO'dan Gazze'de sivillere saldırıların derhal sonlandırılması çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 42. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin de eş sunucusu olduğu, Gazze'de sivillere saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yapan karar tasarısı kabul edildi.

33 ülkenin ise çekimser kaldığı oylamada kabul edilen Gazze ve Filistin Konulu Karar'da çocuklar, kadınlar, gençler, öğretmenler ve eğitim çalışanları başta olmak üzere sivillere saldırıların derhal sona erdirilmesi, okullar ve üniversitelerin hedef alınmaması ve kültürel mirasa daha fazla zarar verilmemesi çağrısı yapıldı.

İsrail Gazze'ye fosfor bombasıyla saldırıyor
İsrail Gazze'ye fosfor bombasıyla saldırıyor

Gazze'de gazetecilerin öldürülmeye devam edilmesinin ve basın merkezleri ve medya kuruluşlarının hedef alınmasının kınandığı kararda, suya ve enerjiye erişimin ve insani yardımların engellenmesinden duyulan endişe dile getirildi.

UNESCO yönetiminden Gazze'ye acil yardım için acil program hazırlaması ve bunu uygulamaya geçirmesi talep edilen kararda, UNESCO'nun yetki alanlarında ilgili ortakların da bu amaçla seferber edilmesi istendi.

Kızılhaç: Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkım dayanılmaz hale geliyor
Kızılhaç: Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkım dayanılmaz hale geliyor

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, kararla ilgili konuşmasında, Gazze'deki sivil nüfusun İsrail'in rastgele saldırıları nedeniyle acı çekmeye devam ettiğine dikkat çekerek, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 10 binden fazla kişinin öldüğünü hatırlattı.

Aybet, bu saldırılarda saatte ortalama 6 çocuğun öldürüldüğüne işaret ederek felaketin bölgedeki sağlık çalışanların tarafından "Yaralı Çocuk Hayatta Olmayan Aile" (WCNSF) olarak adlandırıldığını söyledi.

İnsanlığa karşı suç işlendiğinin altını çizen Aybet, "Milyonlarca insanın acısını durdurmak için derhal ateşkese ihtiyacımız var ve Gazze'ye engelsiz insani yardım akışı sağlanmalıdır." dedi.

Aybet, "Bu bağlamda, son kararın BM Genel Kurulunun özel oturumunda büyük bir destekle kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Başta ateşkes olmak üzere karardaki çağrıların bir an önce hayata geçirilmesini umuyoruz." ifadelerini kullanarak, bölgede kalıcı çözümün 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Evrensel değerlere, uluslararası hukuka ve insani ilkelere dayanan politikaların dünyanın belirli bölgeleriyle sınırlanamayacağına vurgu yapan Aybet, bunların Orta Doğu dahil her yerde uygulanması gerektiğini kaydetti.

Aybet, İsrail'in saldırılarının UNESCO'nun yetki alanında kalan meselelere de zarar verdiğini dile getirerek "Okullar neredeyse her gün hedef alınırken, Filistinli çocukların eğitime erişimi de giderek zorlaşıyor. Bombalamalar onlarca gazetecinin ölümüne ve Filistin'in kültürel mirasının yok olmasına da yol açtı. UNESCO'nun diğer çatışma alanlarında olduğu gibi mevcut durumu izlemek ve hafifletmek için kendi uzmanlık alanında sunabileceği çok şey var." dedi.

Bu arada oylamada karara "hayır" diyen ülkeler ABD ile Almanya, İtalya, Paraguay, Çekya, Hırvatistan, Guatemala ve Avusturya oldu.

ABD'nin karar tasarısına sunduğu değişiklik önergeleri ise 35'e karşı 59 oyla reddedilirken 39 ülke çekimser kaldı.

ETİKETLER
UNESCO Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in çatışmalara günde 4 saat ara verme kararı 'zalimce'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:25
DSÖ: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
01:32
Macron'dan İsrail'e 'sivilleri bombalamayı durdurma' çağrısı
00:46
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin direnişi terör değildir
00:38
İsrail Gazze karar tasarısını kabul eden UNESCO'ya tepki gösterdi
00:36
İsveç'te caminin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi
00:25
İsrail 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ