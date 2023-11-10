Kızılhaç: Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkım dayanılmaz hale geliyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in saldırılarında hedef olan Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki tıbbi tesislere, hastalara ve sağlık çalışanlarına saygı gösterilmesi ve korunması yönünde çağrı yapılan açıklamada, "Gazze'de aşırı zorlanan, eksik malzemeyle çalışan ve giderek güvensiz hale gelen sağlık sistemi, binlerce yaralı, hasta ve yerinden edilmiş insanın hayatını tehlikeye atacak şekilde geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Gazze'deki tıbbi tesislere kritik malzemeler dağıtan ICRC ekiplerinin yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle korkunç görüntülere tanık olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun, hastaneleri ve ambulansları ciddi şekilde etkilediği vurgulandı.

Tıbbi tesislere ve personele yönelik saldırıların, bir aydan uzun süredir devam eden yoğun çatışmaların ardından ciddi biçimde zayıflayan Gazze'deki sağlık sistemine ağır zarar verdiği de ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC'nin Gazze Alt Delegasyon Başkanı William Schomburg, "Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkım artık dayanılmaz hale geliyor ve bunun durdurulması gerekiyor. Binlerce kişinin hayatı risk altında." ifadelerini kullandı.

"Kudüs Hastanesinin çevresindeki durum vahim"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain de X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze'de Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahim olduğunu belirtti.

Elektrik enerjisi için kullanılan yakıtın azaldığı Kudüs Hastanesinin, saldırılara da maruz kaldığının altını çizen Chapagain, hastanedeki ameliyathanenin kapatılmak zorunda kaldığını kaydetti.

Chapagain, tüm taraflara, Gazze genelinde sağlık ve insani yardım malzemelerinin güvenli ve engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu.