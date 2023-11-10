Tokayev Kazak Türkçesi konuştu, Rus heyeti şaşkınlığa uğradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Kasım’da Kazakistan’a yaptığı resmi ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in soyadını birkaç kez yanlış telaffuz etti.

Tokayev ile birlikte basının da dikkatini çeken bu olay sonrası, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ortak basın toplantısında konuşmasına Kazakça başladı.

Simultane tercüme için kulaklık arandı

Vladimir Putin liderliğindeki Rus heyeti, Tokayev'in konuşmasına beklenmedik şekilde Rusça yerine Kazakça başlaması karşısında şaşkınlığa uğradı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin’in basın sözcüsü Dmitriy Peskov’un simultane tercüme için kulaklık aradığı anlar kameralara yansıdı.

Eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında sadece Rusça yapılmayan ilk toplantılardan biri

Söz konusu basın açıklaması, eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında sadece Rusça yapılmayan ilk toplantılardan birisi oldu.

Tokayev'in Rusça bilmesine rağmen Kazakça konuşma yapma kararı, Kazak ve Rus medyasında Kremlin'e güçlü bir sinyal gönderdiği bilinçli bir hamle olarak görüldü.