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Dünya
AA 10.11.2023 22:36

Fransa'da İsrail menşeli avokadolar başka ülke menşeli gösteriliyor

Fransa'da bazı marketlerde İsrail üretimi avokadoların başka ülke menşeli gösterilmesi müşterilerin tepkisine neden oldu.

Fransa'da İsrail menşeli avokadolar başka ülke menşeli gösteriliyor
[Fotoğraf: Arşiv]

X sosyal medya platformunda bir kullanıcı, Strazburg'da bir markette avokadoların fiyatının yazdığı turuncu renkli afişte ürünlerin "Fas menşeli" olduğunun belirtildiğini aktardı.

Afişin arkasını çevirdiğinde ise ürünlerin "İsrail menşeli" olduğunun ortaya çıktığını ifade eden kullanıcı, bu durumu "skandal" olarak niteledi ve bu afişlerin fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medyaya yansıyan bir diğer videoda ise Paris'te bir başka market zincirindeki müşteri İsrail'den gelen avokadoların Kolombiya'dan gelen ürün gibi satıldığını kayda aldı.

Görüntülerde, marketteki "Avokado. Kolombiya" yazılı etiketinin yapıştırıldığı reyonun altındaki avokado kartonunun üzerinde "Avokadolar. İsrail ürünü" yazdığı görüldü.

Ardından mağaza çalışanlarını söz konusu kartondaki avokadoları başka bir sepete koyarak bu reyonları boşalttığı görüntüye yansıdı.

"Sömürgeci devletten geliyor"

Görüntüyü çeken müşterinin, "Yine aldatıcı reklam. Kolombiya'dan gelmiyor. Sömürgeci devletten geliyor." dediği duyuluyor.

Mağaza çalışanlarını reyondaki avokadoları başka bir sepete boşalttığı sırada ise müşterinin şu sözleri görüntüye yansıdı:

"Artık bağırmamız gerekiyor (ürünleri) çıkartmaları için. Ben bu marketten bir şey satın almam. Kardeşlerim için bu ürünleri kontrol etmek amacıyla buraya giriyorum ki çocukları, masumları öldüren bu ürünleri satın almasınlar."

"İsrail'den gelen avokadolarla ilgili yeni bir etiket 'sorunu'"

Gündem hakkında paylaşımlar yapan Les Spectateurs isimli çok sayıda takipçisi olan hesapta da Lyon kentinde büyük bir market zincirinde avokadoların afişlerindeki soruna dikkati çekildi.

Açıklamada, "İsrail'den gelen avokadolarla ilgili yeni bir etiket sorunu" ifadesine yer verildi.

Les Spectateurs hesabının olayla ilgili paylaştığı görüntüde, marketin sebze reyonunu çeken bir müşterinin "Avokadolar İsrail'den gelmesine rağmen, 'Kenya'dan geliyor' yazıyorlar." dediği duyuluyor.

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Fransa İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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