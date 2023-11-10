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Dünya
AA 10.11.2023 19:35

İsrail Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı

Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı.Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtığını duyurdu.

İsrail Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylara henüz yer verilmedi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail’in bu sabah erken saatlerde Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesini şiddetli şekilde bombaladığı bildirilmişti.

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Akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların Kudüs Hastanesi'ne ateş açtığı belirtilmişti.

İsrailli keskin nişancılarının ateş açması sonucu hastaneye sığınan Filistinlilerden birinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığını kaydedilmişti.

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