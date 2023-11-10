İsrail Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylara henüz yer verilmedi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail’in bu sabah erken saatlerde Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesini şiddetli şekilde bombaladığı bildirilmişti.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların Kudüs Hastanesi'ne ateş açtığı belirtilmişti.

İsrailli keskin nişancılarının ateş açması sonucu hastaneye sığınan Filistinlilerden birinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığını kaydedilmişti.