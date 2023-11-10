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Dünya
TRT Haber 10.11.2023 20:05

Ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri Dahduh da göçe zorlananlar arasında

Gazzeliler yollarda bombalardan kaçıyor. Ancak üzerlerine yine bomba yağıyor. Göç etmeye zorlananlar arasında İsrail saldırısında eşi ve iki çocuğunu kaybeden El-Cezire'nin Gazze muhabiri Vail el-Dahduh da var.

İsrail, Gazze'de saldırılarına ne ara veriyor,,, ne de sivillerin bölgeden ayrılmasına müsaade ediyor.

Gazzeliler, İkinci Nekbe'yi yaşıyor.

Katliamdan kurtulabilenler, yıllardır yaşadıkları evlerini, topraklarını, mahallelerini terk ediyor.

Göç etmeye zorlananlar arasında İsrail saldırısında eşi ve iki çocuğunu kaybeden El-Cezire'nin Gazze muhabiri Vail el-Dahduh da var.

"Azap vallahi kardeşim. Evinden yurdundan çıkmak çok zor, çok üzücü. Durum bu."

Vail el-Dahduh eşini iki çocuğunu, torununu kaybetmişti...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve torunu da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişiyi öldü.

Yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar" demişti.

İsrail saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve iki çocuğu öldü
İsrail saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve iki çocuğu öldü

"Bizi susturamayacaksınız. Allah'tan geldik ona döneceğiz"

Vail ed-Dahduh, İsrail'in onları susturamayacağını ve görevlerini yapmaya devam edeceklerinin altını çizmişti:

İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırıda eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh, İsrail'in onları susturamayacağını ve görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bu çok acı bir bedel, ancak önemli olan bunun sesimizi susturamayacak oluşu. Biz, halkımız ve bu asil insani mesaj karşısında görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Allah'tan geldik ona döneceğiz."

Al Jazeera muhabirinden İsrail'e mesaj: Bizi susturamayacaksınız
Al Jazeera muhabirinden İsrail'e mesaj: Bizi susturamayacaksınız

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