Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 10.11.2023 23:25

İsrail Gazze'ye fosfor bombasıyla saldırıyor

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Gazze gece saatlerinde de fosfor bombalarıyla hedef alındı. İsrail, Şifa Hastanesi çevresini uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombası ile vuruyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 35. gününde artarak sürüyor.

İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü.

İsrail, Gazze'yi gece saatlerinde de fosfor bombalarıyla hedef aldı. 

İsrail, Şifa Hastanesi çevresini uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombası ile vuruyor.

"Bu toprakların parçasıyız be ölene kadar buradayız"

Şifa Hastanesi'nden Dr. Halid Abo Samra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

“Şifa Hastanesi'nde siyonizmin bu barbarlığıyla birlikte en zorlu anları yaşıyoruz. İsrailliler doğumhane ve ayakta tedavi binalarını hedef aldı. Binaya ateş açtılar ve bazı şarapneller komplekse isabet etti. Biz hala burada olan doktorlar, hemşirelerimiz ve diğer çalışanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Biz bu toprakların bir parçasıyız ve ölene kadar ayrılmayacağımıza söz veriyoruz."

İsrail, uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi karanlığa gömüldü
Gazze'deki Endonezya Hastanesi karanlığa gömüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Bu bir yardım çağrısı, çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Gazze'deki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, "Nazi (İsrail) işgalinin Filistin halkına uyguladığı kitlesel aç bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle Gazze'nin artık tam anlamıyla felaket bölgesi haline geldiği" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail: 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla yeri vurduk
İsrail: 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla yeri vurduk

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Kızılhaç: Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkım dayanılmaz hale geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Balıkçıların ağına 120 kilogramlık vatoz takıldı
23:51
Esenyurt’ta bebeğini sokağa atan anne tutuklandı
23:57
Bakan Yerlikaya: Ülkemizin geleceğine kasteden suçlulara göz açtırmıyoruz
23:09
Kızılhaç: Gazze'deki hastaneleri etkileyen yıkım dayanılmaz hale geliyor
22:44
Kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
22:38
Fransa'da İsrail menşeli avokadolar başka ülke menşeli gösteriliyor
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ