İsrail Gazze'ye fosfor bombasıyla saldırıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 35. gününde artarak sürüyor.

İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü.

İsrail, Gazze'yi gece saatlerinde de fosfor bombalarıyla hedef aldı.

İsrail, Şifa Hastanesi çevresini uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombası ile vuruyor.

"Bu toprakların parçasıyız be ölene kadar buradayız"

Şifa Hastanesi'nden Dr. Halid Abo Samra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

“Şifa Hastanesi'nde siyonizmin bu barbarlığıyla birlikte en zorlu anları yaşıyoruz. İsrailliler doğumhane ve ayakta tedavi binalarını hedef aldı. Binaya ateş açtılar ve bazı şarapneller komplekse isabet etti. Biz hala burada olan doktorlar, hemşirelerimiz ve diğer çalışanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Biz bu toprakların bir parçasıyız ve ölene kadar ayrılmayacağımıza söz veriyoruz."

İsrail, uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Bu bir yardım çağrısı, çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Gazze'deki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, "Nazi (İsrail) işgalinin Filistin halkına uyguladığı kitlesel aç bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle Gazze'nin artık tam anlamıyla felaket bölgesi haline geldiği" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.