İsrail: 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla yeri vurduk

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait “hedefler” olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506’sının çocuk, 3 bin 27’sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.