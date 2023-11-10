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Dünya
AA 10.11.2023 20:40

İsrail: 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla yeri vurduk

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu açıkladı.

İsrail: 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 15 binden fazla yeri vurduk
[Fotograf: AFP]

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.

İsrail çocuk hastanesini bombaladı: Oksijensiz kalan bir çocuk öldü
İsrail çocuk hastanesini bombaladı: Oksijensiz kalan bir çocuk öldü

Açıklamada vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait “hedefler” olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506’sının çocuk, 3 bin 27’sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.

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