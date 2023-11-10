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Dünya
TRT Haber 10.11.2023 20:10

Siyonistler Osmanlı'ya karşı savaştı: Siyon Katır Birliği

Siyonistler Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin topraklarında bir devlet kurmak için Osmanlı Devleti'ne karşı çarpıştı. 'Siyon Katır Birliği' adı altında gönüllü birlik kuran Siyonistler, İngiltere safına katılarak Çanakkale Cephesi'nde de savaştı. 2014 yılında Netanyahu bu birliğin komutanının mezarını ABD'den İsrail'e getirerek yeniden defnettirdi.

Fatih Yumuşakbaş
Fatih Yumuşakbaş
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Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları batılı emperyalistlerin hedefindeydi.

Bunun için Sykes Picot ve Sevr antlaşmaları ile Balfour Deklarasyonu gibi birçok gizli ya da açık anlaşma yapıldı; haritalar çizildi.

Siyonist yapılar Birinci Dünya Savaşı sırasında, masanın yanı sıra sahada da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı mücadele etti.

Modern çağın ilk Siyonist askeri birliği Osmanlı Ordusu'na karşı kuruldu

Amaç; savaş sonrası Filistin topraklarında bir devlet kurabilmekti..

Siyonist gönüllülerden oluşan 'Siyon Katır Birliği', İtilaf Kuvvetleri emrinde Çanakkale cephesinde savaşa katıldı.

Ayrıca NİLİ adlı casusluk örgütüyle Osmanlı aleyhine İngiltere'ye istihbarat da sağladılar.

Siyonist yapılar Birinci Dünya Savaşı öncesi, 1882'de İngiltere tarafından işgal edilen Mısır'a yöneldi.

İskenderiye başta olmak üzere birçok kent kısa sürede Siyonistlerin karargahı haline geldi.

Netanyahu'nun babası birliğin sekreterliğini yaptı

Siyonizm fikirlerinden etkilenen Viladimir Jabotinsky Osmanlı Ordusuna karşı silahlı mücadele fikrini benimsedi.

Jabotinski'nin sekreterliğini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun babası Benzion Netanyahu yaptı.

Jabotinsky'nin fikir babası olduğu Siyon Katır Birliği'nin başına İngiliz Yarbay Henry Patterson atandı.

Siyon Birliği'ne İskenderiye'deki Gibbari kampında savaş eğitimleri verildi.

Siyon Katır Birliği

Birlik üyeleri, kendilerini diğer askerlerden ayırmak için yakalarına sarı renkli Davut Yıldızı taktılar. Birlik, 17 Nisan'da Çanakkale'ye sevk edildi.

İngilizlerin 29'uncu tümeninin emrinde göreve başladı. Nadir de olsa çatışmaya giren Siyon Katır Birliği askerleri daha çok geri hizmet görevinde kullanıldı.

Seddülbahir cephesindeki İngiltere askerlerinin ikmalini büyük oranda bu birlik sağladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tarih profesörü olan babasının yakın arkadaşı olan Siyon Katır Birliği komutanı John Henry Patterson'ın cenazesi 2014'te İsrail'e getirilerek yeniden defnedildi.

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Siyonistler Osmanlı'ya karşı savaştı: Siyon Katır Birliği
Siyonistler Osmanlı'ya karşı savaştı: Siyon Katır Birliği
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