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Dünya
AA 11.11.2023 00:01

BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in çatışmalara günde 4 saat ara verme kararı 'zalimce'

Birleşmiş Milletletr Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul etme kararını "çok alaycı ve zalimce" olarak nitelendirdi.

BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in çatışmalara günde 4 saat ara verme kararı 'zalimce'
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avustralya'nın Adelaide kentinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze için "çatışmalara insani ara verme" kararı hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik artarak devam eden saldırılarına ilişkin Albanese, "Gazze Şeridi'ne, insanların kapana kısıldığı ve yıkımın çok büyük olduğu bu küçük toprak parçasına, sürekli bombardıman yapılıyor. Her hafta 6 bin bomba atılıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptıklarından sonra geri dönüş olmayacak." dedi.

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Albanese, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için günde 4 saat "çatışmalara insani ara" vermeyi kabul etme kararı hakkında "İnsanların nefes almasına izin vermek ve onları tekrar bombalamaya başlamadan önce bombalama olmadan hayatın nasıl bir şey olduğunu hatırlatmak için 4 saatlik ateşkes… Bu çok alaycı ve zalimce." ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 9 Kasım'da, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

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Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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