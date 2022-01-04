UNICEF'ten yapılan açıklamada, Suriye'de çocukların 11 yıldır süren acımasız bir savaşın kurbanı olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Geçen sene çocuklara yönelik ihlallerin yüzde 70'inin Suriye'nin kuzeybatısında yaşandığı anlatılan açıklamada, yeni yılın ilk 4 gününde ise yine ülkenin kuzeybatısında artan şiddet olayları yüzünden 2 çocuğun öldüğü ve 4 çocuğun yaralandığını ifade edildi.

Açıklamada, İdlib'in dışında Arşani köyünde bir su deposuna saldırı sonucu 241 binden fazla kişinin su kaynağının kesildiği bilgisi verildi.