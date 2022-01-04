Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’da "Hindutva'dan ilham alan" iktidardaki hükümet sebebiyle ülkedeki azınlıkların ve özellikle Müslümanların alanının giderek daraldığı vurgulandı.

Açıklamada, çok sayıda Müslüman kadının adının, bir uygulamanın açık artırma listesinde izinsiz yer alması "alçakça ve kabul edilemez" olarak nitelendirilerek Yeni Delhi yönetimine tepki gösterildi.

Yaşanan olay sebebiyle Müslüman kadınların travma ve derin korku içerisinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, BM başta olmak üzere uluslararası toplum; Hindistan’da azınlıklara karşı artan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve şiddet saldırılarını durdurması için harekete geçmeye çağrıldı.

Şüpheli yakalandı

Hint polisi, çevrim içi sahte "açık artırma" yoluyla Müslüman kadınların isimlerinin kullanılmasından sorumlu olduğu iddia edilen kişiyi bugün gözaltına almıştı.

Hindistan’da aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı 100'den fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak açık artırma listesine konulmuş ve ülke genelinde büyük tepki çekmişti.