Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, uçak seferlerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili açıklamayı Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamud el-Maveli yaptı.

Bakan Maveli, "Ekim ayının başında uluslararası uçuşlar tekrar başlayacak. Ayrıca, başkent Muskat ile Selale şehirleri arasında iç hat uçuşlarına da izin verilecek." dedi.

Umman yönetimi COVID-19 önlemleri kapsamında 24 Mart'ta tüm iç ve dış hat seferlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.