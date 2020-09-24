Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar'dan gelen test cihazının, operasyonel gereçlerin eksikliği sebebiyle çalışmasının durduğu ve laboratuvarda şu an işlerin sadece temel cihazla yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada laboratuvarın malzeme eksikliğinin tehlikeli bir noktaya ulaştığı ve testlerin yüzde 50 oranında düştüğü kaydedildi.

"Laboratuvarın çalışma kapasitesinin düşmesi, test, temaslı kontrolü ve virüsün yayılmasını önlemek için verilen tüm çabaları etkileyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, yetkililere, laboratuvardaki çalışmalar tamamen durmadan gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle eylül ayının başında Gazze'ye koronavirüs vakalarının tespit edilebilmesi için medikal cihaz göndermişti.

Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk COVID-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde COVID-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.