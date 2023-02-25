Umman Müftüsü Halili, ülkesinin hava sahasını İsrail'e açma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Asla aklımıza gelmeyecek olan bu sürpriz bizi şaşırttı." ifadelerini kullandı.

Umman yönetiminden İsrail'le ilişki kurmayı reddeden kararlı tutumunun devam etmesini talep eden Halili, İsrail'e hava sahasının açılması adımını başka adımların takip edeceğinden endişe duyduklarını kaydetti.

Halili, Umman yönetimine söz konusu kararı gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, bunun ulusal bir talep olduğunu kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 23 Şubat'ta, Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açma kararı aldığı ve iki ülke arasındaki uzlaşının aylar süren görüşmelerin ardından tamamlandığı belirtilmişti.