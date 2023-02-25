Düsseldorf'ta düzenlenen konser öncesi satışa sunulan biletler 1 saat içinde tükenirken, konser biletlerinin yanı sıra yapılan bağışlarla toplanan paranın bir milyon avroyu aştığı belirtildi.

Grubun solisti Campino'nun, "deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geçme" çağrısında bulunduğu konserde, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

10 bin kişinin izlediği konserden elde edilen gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı açıklandı.