Burin Köyü Halk Direniş Grubundan aktivist Gassan en-Neccar, AA muhabirine, Burin'in doğusundaki Givat Ronin kaçak yerleşim birimi yakınlarında toplanan onlarca yerleşimcinin Filistinlilerin evlerine taş attığını söyledi.

Neccar, köydeki Filistinli gençlerin karşılık vermesi üzerine yaşanan arbedede bir kişinin başından yaralandığını ifade etti.

Neccar, ikinci yerleşimci grubunun ise köyün başka bir yerinde 2 otomobili yaktığını, 2 ayrı saldırının eş zamanlı gerçekleşmesinin eylemin planlı olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi, bunlardan 228'inde yaralanmalar yaşanırken, 621'inde Filistinlilerin mülklerinde maddi hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.