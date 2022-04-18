İki Rus kozmonot, uzay istasyonunun 11 buçuk metre uzunluğundaki yeni robotik kolunu etkinleştirdi.

Kozmonotlar, bunun için gerekli kontrol panelini kurup test etti.

Çalışmalar Uzay istasyonunun Rusya'ya ait bilim modülü dış yüzeyinde gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Artemyev'in dördüncü, Matveyev'in ise ilk uzay yürüyüşü oldu.

Yürüyüş, bu yıl uzay istasyonunun dışındaki dördüncü uzay yürüyüşü.

Yörüngedeki istasyonun montaj ve bakım gibi işleri için bugüne kadar 248 uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.