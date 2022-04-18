ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından uluslararası yardımların kesilmesi, ekonomik krizin derinleşmesi gibi sorunların arttığı Afganistan'da, savaş, açlık ve yokluk en çok çocukları etkiliyor.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde kızamık 2022'nin başından bu yana 16 binden fazla çocuğa bulaştı.

Yetkililer bu süre içinde 130'dan fazla çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yüksek derecede bulaşıcı, viral bir hastalık olan kızamık özellikle çocukları vuruyor.

En çok can kaybı Kabil, Helmand ve Kunduz vilayetlerinde görülürken kızamık vakalarının çoğu ise Kunduz, Cüzcan, Herat ve Gor vilayetlerinde kaydedildi.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cavid Hajir, kızamığın genellikle aşı olmayan çocuklarda görüldüğünü söyledi.

Hajir, 2020'de ülke genelinde toplam 5 bin 234 kızamık vakası görüldüğünü ve bu süresi zarfında 18 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakanlığın deposunda yeterli miktarda kızamık aşısının bulunduğunu ve aşılama kampanyalarının devam ettiğini dile getiren Hajir, `Kızamık hastalığının daha çok yayılmaması için çalışmalar yürütüyoruz.` dedi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 13 Mart'ta Afganistan'da on binlerce kişinin kızamık hastalığına yakalandığını ve sadece ocak ayında çoğu çocuk 150'yi aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hastaneler kızamık hastalarıyla dolup taşıyor

Afganistan'ın batısındaki Herat, kuzeydeki Cüzcan ve başkent Kabil'deki hastanelerin çoğunda yeteri kadar yer olmadığı için her odada 5'ten fazla çocuk tedavi ediliyor.

Kabil'deki İndira Gandi Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Sorumlusu Profesör Muhammed Arif Hasanzey, kızamık hastalığının son 3 ay içinde arttığını söyledi.

Kızamıktan ölenlerin sayısının da arttığına dikkati çeken Hasanzey, `Bugünlerde bizim bölümümüzdeki hastaların yüzde 90'ınını kızamık hastaları oluşturuyor.` ifadesini kullandı.

Aşının önemine dikkati çeken Hasanzey, ülkedeki tüm çocukların kızamık aşısı yaptırması halinde vaka sayısının düşebileceğini bildirdi.

Hasanzey, kızamık hastalığının artmasındaki en önemli nedenin çocukların açlık nedeniyle zayıf düşmesi olduğunu belirtti.