Merkezi Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Uluslararası Türk Akademisi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Mesajda, “Türkiye’nin birçok noktasında hissedilen depremde can kaybı yaşanması ve yaralı ile yıkım haberlerinden dolayı büyük üzüntü içindeyiz. Bu felakette sevdiklerini kaybedenlerin acılarını paylaşıyor, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk Akademisi olarak dualarımızla Türk milletinin yanındayız.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, akademi çalışanlarının bir günlük maaşlarını depremzedelere bağışladıkları bildirildi.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev de Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Mustafayev, burada açılan taziye defterini imzaladı ve Büyükelçi Ufuk Ekici’ye başsağlığı dileklerini iletti.