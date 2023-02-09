Türkmenistan Devlet Televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzalamak üzere Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Berdimuhamedov, depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

Berdimuhamedov, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına başkent Aşkabat'taki Halk Hatırası Anıt Kompleksi'nde taziye yemeği verileceğini duyurdu.