Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan'da Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için taziye yemeği verilecek
Türkmenistan eski Devlet Başkanı ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye'deki "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenlerin anısına taziye yemeği verileceğini söyledi.
Türkmenistan Devlet Televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzalamak üzere Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Berdimuhamedov, depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.
Berdimuhamedov, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına başkent Aşkabat'taki Halk Hatırası Anıt Kompleksi'nde taziye yemeği verileceğini duyurdu.
Son Haberler
- 12:07
- 12:11
- 11:59
- 11:53
- 11:52
Sıradaki Haber
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'deki depremler nedeniyle taziye defterini imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz