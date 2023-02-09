Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret ederek açılan taziye defterini imzaladı.

Kurti, deftere Türkçe "geçmiş olsun" yazdı.

"Yanınızdayız ve gelecek günlerde çok daha fazlasını yapacağız"

Kurti, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremin tüm Kosova halkını sarstığını belirterek, "Dost Türk halkının acısını ve kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kurti, insanların hayatını kurtarmak için tehlikeli şartlarda çalışan kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Enkaz altında olabildiğince çok canlı bulmak için sahip olduğumuz kapasiteyle dayanışma ve desteğimizi bildiriyoruz ve mümkün olduğunca çok sayıda canlı olması için dua ediyoruz. 36 Kosova Güvenlik Gücü ve K-9 birimi mensubu, üç köpekle birlikte dün iki yaşındaki bir kız çocuğu ve annesini kurtardı ve kurtarma operasyonu devam ediyor."

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani dahil çok sayıda Kosova vatandaşı gün içerisinde Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini ve Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kosova'nın Prizren, Priştine ve Mamuşa gibi belediyelerinde de çeşitli STK'ler, düzenledikleri kampanyalar aracılığıyla yardımlarını Türkiye'deki depremzedelere ulaştırmak için çalışmaya aralıksız devam ediyor.

"Kalbimiz ve aklımız Türk halkı ve hükümetiyle"

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Türkiye'de yaşanan deprem faciası nedeniyle taziye defterini imzalamak için Tiran'daki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay tarafından karşılanan Bakan Xhaçka, Arnavutluk'un depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren yardımını sunduğunu ve bundan sonra da Türkiye'ye yardımların süreceğini bildirdi.

Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Xhaçka taziye defterine, "Arnavutluk'u vuran deprem hala hafızalarımızda taze ve Türk halkının ve hükümetinin yaptığı yardımı da en derin minnetle anıyoruz. Kalbimiz ve aklımız Türkiye halkı ve hükümetiyle" yazdı