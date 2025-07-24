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Dünya
AA 24.07.2025 14:04

Uluslararası medyadan Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı

Uluslararası haber ajansları Reuters, Agence France-Presse (AFP) ve Associated Press (AP) ile haber kanalı BBC News, gazetecilerin Gazze'de açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek "İsrail'i bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz." açıkla

Uluslararası medyadan Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı

İngiliz haber ajansı Reuters, Fransız haber ajansı AFP, Amerikan haber ajansı AP ve İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haber kanalı BBC News, Gazze'deki muhabirlerinin durumuyla ilgili endişelerini ifade eden ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze'deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar." ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin çatışma bölgelerinde birçok zorlukla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, "Açlığın bu zorluklardan biri olması bizi derinden endişelendiriyor. İsrail makamlarını bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

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