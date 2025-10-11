Hafif Sağanak Yağışlı 12ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 11.10.2025 17:26

Uluslararası medya, Türkiye'nin süreçteki rolüne dikkati çekti

Gazze'de sağlanan ateşkeste Türkiye'nin oynadığı rol, uluslararası medyanın gündeminde... İngiliz Haber Ajansı Reuters, Türkiye'nin süreçte 'kilit bir aktör' olduğunu yazdı...Washington Post ve New York Times da Türkiye'nin katkısına dikkati çekti.

Uluslararası medya, Türkiye'nin süreçteki rolüne dikkati çekti

Gazze'deki soykırımın sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği diplomatik çaba dünyada yankı buluyor...

Uluslararası yayın organları, ateşkeste Türkiye'nin rolüne işaret ediyor.

İngiliz Haber Ajansı Reuters Türkiye'nin attığı kritik adımlara vurgu yaptı. Haber "Türkiye Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kilit oyuncu olarak öne çıkıyor" başlığı ile aktarıldı. Ankara'nın hem müzakerelerde hem de anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Amerikan Washington Post Gazetesi, Türkiye'nin Gazze için kurulacak görev gücünde yer alacağını satırlarına taşıdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şarm El Şeyh'teki görüşmelere katıldığı hatırlatıldı. Gazze'deki rehinelerin naaşlarının bulunmasına da Ankara'nın yardım edeceği belirtildi.

Ve New York Times.Gazete, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasına aracılık ettiğini aktardı... Ateşkesin uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Süreci izleyeceğiz" açıklamasına yer verdi.

Politico dergisine göre de, ateşkes müzakerelerinin ilerleyişinde Türkiye çok önemli bir etkiye sahip. 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti
