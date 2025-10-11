Uluslararası medya, Türkiye'nin süreçteki rolüne dikkati çekti

Gazze'deki soykırımın sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği diplomatik çaba dünyada yankı buluyor...



Uluslararası yayın organları, ateşkeste Türkiye'nin rolüne işaret ediyor.



İngiliz Haber Ajansı Reuters Türkiye'nin attığı kritik adımlara vurgu yaptı. Haber "Türkiye Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kilit oyuncu olarak öne çıkıyor" başlığı ile aktarıldı. Ankara'nın hem müzakerelerde hem de anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.



Amerikan Washington Post Gazetesi, Türkiye'nin Gazze için kurulacak görev gücünde yer alacağını satırlarına taşıdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şarm El Şeyh'teki görüşmelere katıldığı hatırlatıldı. Gazze'deki rehinelerin naaşlarının bulunmasına da Ankara'nın yardım edeceği belirtildi.

Ve New York Times.Gazete, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasına aracılık ettiğini aktardı... Ateşkesin uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Süreci izleyeceğiz" açıklamasına yer verdi.

Politico dergisine göre de, ateşkes müzakerelerinin ilerleyişinde Türkiye çok önemli bir etkiye sahip.