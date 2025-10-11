Hafif Sağanak Yağışlı 12ºC Ankara
AA 11.10.2025 17:04

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Malezyalı doktor: Uzaktan işkence sesleri duyduk

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yasa dışı alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide bulunan Malezyalı doktor Maziah binti Mohamad, hapishanedeyken uzaktan işkence sesleri duyduklarını, işkence edilenlerin Filistinli esirler olduğunu düşündüğünü söyledi.

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Malezyalı doktor: Uzaktan işkence sesleri duyduk

Uluslararası sularda İsrail güçlerince yasa dışı alıkonularak hapishanede tutulan ve dün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen Maziah, yaşadıklarını anlattı.

Maziah, gemideki diğer aktivistlerle görevinin sağlık desteği ve insani yardım sağlamak olduğunu belirtti.

İsrail güçlerinin gemiye saldırı anını anlatan Maziah, operasyonun sabah erken saatlerde başladığını dile getirdi.

Maziah, "(Askerler) Gemilerimize binmeden yaklaşık 45 dakika önce etrafımızı sarmışlardı. Gemide 7 ila 9 asker olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İsrail güçlerinin gemiye saldırısının hızlıca olup bittiğini kaydeden Maziah, gemiye çıktıktan sonra arama yaptıklarını, kişisel eşyaların ve elektronik cihazların kontrol edildiğini söyledi.

"36 saat boyunca yiyeceksiz ve susuz kaldık"

Maziah, alıkonulmalarının ardından götürüldükleri hapishanede verilen yiyecek ve suyu reddettiklerini belirterek, "Çoğumuz, şüpheci olduğumuz için yiyecek ve suyu reddettik. Bu yüzden yaklaşık 36 saat boyunca yiyeceksiz ve susuz kaldık." ifadelerini kullandı.

Hapishanedeyken uzaktan gelen işkence seslerinin kendisini derinden etkilediğini dile getiren Maziah, o anda duyduklarını anlatmakta zorlandı.

Maziah, "Birinin, muhtemelen Filistinlilerin işkenceye uğradığına dair bir ses duydum. Uzaktan, defalarca işkence görüyormuş gibiydi. Bizden önce içeride, aynı komplekste hapsedilmiş Filistinlilerin olduğunu duyduk. Uzaktan işkence sesleri duyduk." diye konuştu.

"Bu mücadelenin bitmediğini hissediyorum"

Şu anda nasıl hissettiğinin sorulması üzerine Maziah, "Bu mücadelenin bitmediğini hissediyorum." yanıtını verdi.

Maziah, "Halen yapılacak çok iş var. Belki gemilerimiz alıkonulmuş, kaçırılmış, çalınmış olabilir ama (Gazze'ye) gitmeye devam edeceğiz." dedi.

Filonun ve sivil aktivistlerin, hükümetlerin ve uluslararası aktörlerin yetersiz kaldığı noktalarda hareket ettiğini söyleyen Maziah, "Tüm dünyanın uyanmasını ve güçlerimize katılmasını istiyorum." çağrısında bulundu.

Maziah, sivil dayanışmanın şiddetten ziyade empati ve akılla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
