AA 11.10.2025 13:47

İsrail'in Gazze'de çekildiği bölgelere yerinden edilen Filistinliler dönmeye devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye devam ediyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güney bölgelerindeki sığındıkları merkezlerden eşyalarını toplayarak, Gazze kenti ile kuzey vilayetlerindeki evlerine doğru yola çıktı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçmek için Reşid ve Salahaddin caddeleri üzerinden yaptığı zorlu yolculuk, saatler sürüyor.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle az sayıda aracın çalıştığı Gazze'de, birçok kişi yaya, bazıları ise hayvanların çektiği arabalar, bisikletler veya motosikletlerle yolculuk yapıyor.

Evlerine dönen yüzlerce kişi, İsrail saldırılarında tamamen yıkılan evlerinin enkazı üzerine çadır kurmak zorunda kaldı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes dün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
