Uluslararası Af Örgütü’nün son raporu Yunanistan ve Frontex’e yönelik ağır eleştiriler içeriyor.

Raporda, Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik uygulamaları insan hakları ihlali olarak değerlendiriliyor.

"Yunanistan: Şiddet, yalanlar ve geri itmeler" adlı rapor, 2020 yılının haziran-aralık döneminde Meriç Nehri bölgesindeki Yunan sınır polisinin uygulamalarını kapsıyor. İnsan hakları ihlallerinin “rutin hale geldiğini" gözler önüne seriyor.

Görüşülen sığınmacılar şiddet gördüklerini, yasadışı uygulamalardan yaklaşık bin kişinin etkilendiğini açıklıyor.

Af Örgütü’nden çarpıcı rapor

Raporda, Yunan güvenlik güçlerinin, iltica başvurularını değerlendirmeye bile almadan sığınmacıları kara ve deniz yoluyla yasa dışı şekilde geri ittiği ifade ediliyor.

Sınırdan 700 kilometre uzakta yakalanan sığınmacıların dahi Türkiye'ye gönderildiği belirtiliyor.

“Frontex görevini yerine getirmiyor”

Af Örgütü’nden, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex’e de eleştiri geldi.

Örgüt, insan hakları ihlallerini engelleme sorumluluğu bulunan Frontex'in, görevini yerine getiremediği için Yunanistan‘daki varlığının sonlandırılmasını talep etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Frontex'i başarısızlıkla suçladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Frontex’e tepki gösterdi.

Örgüt, Frontex’i, birçok ülkede göçmenleri korumak ve Birlik sınırları dışındaki insan hakları ihlallerini engellemekte başarısız kalmakla suçladı.

Ajans yetkilileri sorumluluk almaya çağrıldı.



