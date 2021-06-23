Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da cezaevi kavgası: 6 ölü, 9 yaralı
Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir cezaevinde çıkan kavgada 6 mahkum öldü, 9 mahkum yaralandı.
Polis yetkilileri, Tabasco'nun başkenti Villahermosa'daki cezaevinin avlusunda iki rakip grup arasında kavga çıktığını bildirdi.
Kavgada 6 mahkumun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 9'unun da yaralandığını kaydetti.
Yetkililer, kavganın ardından cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığını ifade etti.
Meksika'nın batısındaki yüksek güvenlikli Puente Grande Hapishanesi'nde mayısta çıkan kavgada 7 mahkum ölmüş, 9'u da yaralanmıştı.
Etiketler: Meksika
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