Rus hava durumu servisi Roshydromet, pazartesi günü başkent Moskova'da hava sıcaklığının 34,7 dereceye ulaştığını duyurdu.

Bunun, 1901 yılından bu yana görülen en yüksek haziran sıcaklığı olduğu kaydedildi.

Roshydromet'ten Marina Makarova, bu durumun küresel ısınma kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Şehirde, önümüzdeki perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması bekleniyor.