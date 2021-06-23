Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Moskova 120 yılın en sıcak haziran gününü yaşadı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 34,7 dereceye ulaşarak son 120 yılın en yüksek haziran sıcaklığını gördü.
Rus hava durumu servisi Roshydromet, pazartesi günü başkent Moskova'da hava sıcaklığının 34,7 dereceye ulaştığını duyurdu.
Bunun, 1901 yılından bu yana görülen en yüksek haziran sıcaklığı olduğu kaydedildi.
Roshydromet'ten Marina Makarova, bu durumun küresel ısınma kaynaklı olduğuna dikkat çekti.
Şehirde, önümüzdeki perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması bekleniyor.
Etiketler: Rusya Küresel Isınma
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