Uluslararası Adalet Divanı: Gazze'deki insani durum felakete dönüştü

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşünü açıkladı.

Açıklamada yer alan ifadelerden bazıları:

-İsrail, Gazze Şeridi'nde BM'ye ait okul binalarına ve sağlık tesislerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

-İsrail Gazze Şeridi'ne yardım girişini tamamen engelledi, bu durum Filistin halkı için feci sonuçlar doğurdu.

-366'sı BM personeli, en az 531 yardım görevlisi Gazze Şeridi'nde öldürüldü.

-İsrail, BM'nin Gazze'deki operasyonlarını durdurmak için yasa çıkardı, Gazze'deki insani durum felakete dönüştü.

-Nüfus yetersiz bir şekilde desteklenmeye devam ettiği ve İsrail'in kendisi uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun bir insani yardım sistemi işletmediği sürece, İsrail, 59. Madde uyarınca, üçüncü devletler veya Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi tarafsız insani yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardım programlarını kabul etmek ve kolaylaştırmakla yükümlüdür.