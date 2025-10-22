Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2025 15:48

Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Rus ordusunun, stratejik nükleer silah kullanımına yönelik planlanmış tatbikat yaptığı duyuruldu.

Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikata, Rus ordusundaki hava, kara ve deniz kuvvetlerindeki unsurların katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca kıtalararası balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.

"Yars" kıtalararası balistik füzenin Kamçatka, "Sineva" balistik füzenin ise Barents Denizi'ndeki nükleer denizaltıdan fırlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Tu-95MS uçağının da tatbikata katıldığına işaret edildi.

Putin'in başkanlığındaki tatbikat kapsamındaki toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belausov'un da katıldığı belirtilen açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un faaliyet konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Rusya, son olarak Ekim 2024'te nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapmıştı.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
İsrail'den teslim alınan Filistinlilerin cenazelerinde işkence izleri görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
16:22
FETÖ'de kavgalar ve yönetim krizi artarak sürüyor
16:26
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
16:17
İran: ABD'nin "mantıksız istekleri" devam ettiği sürece müzakere masasına dönmeyeceğiz
15:31
Edirne’de 3 yaşındaki çocuğu ısıran kreş bakıcısına tutuklama
15:25
Türkiye’nin e-Devlet deneyimi uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihraç gündemde
Mardin’de “mezrone” üzümü pekmeze dönüştürülüyor
Mardin’de “mezrone” üzümü pekmeze dönüştürülüyor
FOTO FOKUS
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ