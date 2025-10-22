Çok Bulutlu 18ºC Ankara
Dünya
AA 22.10.2025 14:17

Zelenski: Rusların kreşe düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Harkiv kentindeki bir kreşe insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski: Rusların kreşe düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Harkiv'de bir kreşe İHA ile saldırdığını belirterek, "Rusların Harkiv'de kreşe düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Binadaki tüm çocuklar tahliye edilerek sığınağa götürüldü." ifadelerini kullandı.

Çocukların büyük stres yaşadığını vurgulayan Zelenski, "Bir kreşe düzenlenen İHA saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Rusya'nın giderek küstahlaştığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kreşe yapılan saldırıda ölen ve yaralananlar arasında çocukların olmadığını kaydetti.

Ukrayna: Ruslar saldırılarda 405 İHA ve 28 füze kullandı

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada Rusların ülkeye yönelik saldırılarda 405 İHA, 15'i balistik olmak üzere 28 füze kullandığı bildirildi.

Hava savunma güçlerinde 333 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 16 füzenin ise düşürüldüğü ifade edildi.

