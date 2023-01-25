Batı, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev yönetimine desteğini sürdürüyor.

Bu desteğe şimdi daha güçlü tanklar ekleniyor.

Almanya, 14 adet Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderilmesi için onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankının gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Washington'ın kararını "Zafere giden yolda önemli bir adım" olarak niteledi.

Zelensiky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da tüm müttefiklere teşekkür etti.

Alınan kararlarla da bu tankların özellikleri gündeme taşındı.

Leopard 2 tanklar

Leopard 2 tankları saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Menzili 450 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Düşmanları uzun mesafeden tespit edip hareket halindeyken saldırabiliyor.

Dört kişilik mürettebatı bulunan tanklar; mayın, tanksavar ateşi ve el yapımı patlayıcılara karşı "çok yönlü koruma" sağlıyor.

M1 Abrams tankları

M1 Abrams tankı saatte 72 km hıza çıkabiliyor. 465 kilometrelik menzile sahip.

Bu tankların en önemli özelliği zırh koruması çok üstün.

4 kişilik mürettebatın tanksavar saldırılarına karşı hayatta kalabilmeleri için özel bir tasarımı var.

Ukrayna en az 300 modern tank talep ediyor

Uluslararası Strateji Çalışmaları Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre, Ukrayna'nın savaşta fark yaratması için en az 100 adet Leopard 2'ye ihtiyacı var.

Ukrayna ise en az 300 adet modern tank talep ediyor. Rusya'nın envanterinde 10 binden fazla muharip tank bulunuyor.

Peki bu takviyeler, savaşın seyrini değiştirir mi? Uzmanlar bu noktada tankların sayısına ve başka envanter ile desteklenmesinin önemini vurguluyor.

Savunma uzmanları Batıdan alınacak tankların ağır hareket eden Rus tanklarına karşı manevra üstünlüğü sağlayacağını iddia ediyor.

İngiltere ve Fransa'nın da Ukrayna'ya tank göndermeyi yakın zamanda gündeme getireceği yorumları yapılıyor.