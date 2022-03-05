Slovakya'da polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna'dan ülkeye son 24 saatte 11 bin 208 kişinin geldiği duyuruldu.

Açıklamada, 24 Şubat-5 Mart'ta Ukrayna'dan Slovakya'ya 101 bin 529 kişinin giriş yaptığına işaret edildi.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova yaptığı açıklamada, Slovakya'nın NATO üyesi olduğunu ve savaş tehlikesi bulunmadığını dile getirdi.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Caputova, halktan normal hayatlarına devam etmelerini, acı çeken Ukraynalılara yardım ve dayanışma göstermelerini istedi.