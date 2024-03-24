Ukrayna'dan Kırım’a yoğun füze saldırısı

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle 22.44’te hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu. Sivastopol’deki bütün hava savunma sistemlerinin çalıştığını aktaran Razvojayev, ordunun Ukrayna’nın hava saldırılarında kullandığı hedefleri imha etmeye çalıştığını kaydetti.

Rus ordusunun 10’dan fazla Ukrayna roketini havada imha ettiğini bildiren Razvojayev, 1 çocuk ve 1 kadının yaralandığını belirtti.

Havadan düşen parçaların şehrin değişik yerlerine düştüğünü ve zarar verdiğini kaydeden Razvojayev, “Sivastopol ve Güney koylarında dumanlar yükseliyor.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Kırım Köprüsü’nün bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Sosyal medya hesaplarında Kırım’da Rus askeri bölgelere yönelik füze saldırıları yapıldığı belirtilen video görüntüleri paylaşıldı.

Belgorod şehrine de yoğun Ukrayna saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Ukrayna’nın RM-70 Vampir çok namlulu roketatar kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik “terör saldırısı” girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, “Belgorod bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından 19 füze imha edildi.” denildi.